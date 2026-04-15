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Desde este jueves rige el silencio electoral: ¿Qué está prohibido?

Esta medida se aplicará hasta las 18:00 del domingo, cuando concluya la jornada electoral en los recintos de votación.

Red Uno de Bolivia

15/04/2026 16:16

Este jueves inicia el silencio electoral. Foto TED SCZ

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Desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral, una etapa clave del calendario electoral que busca garantizar que la ciudadanía reflexione su voto sin influencias externas antes de la jornada de votación.

Esta medida se aplicará hasta las 18:00 del domingo, cuando concluya la jornada electoral en los recintos de votación.

El silencio electoral implica la prohibición de toda forma de propaganda política. Se considera propaganda electoral a cualquier mensaje o acción orientada a promover organizaciones políticas o candidaturas, difundir programas de gobierno o solicitar el voto.
De acuerdo con la normativa, este tipo de contenidos solo puede ser difundido hasta 72 horas antes del día de la votación, por lo que desde este jueves queda restringida su emisión en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos.
Asimismo, durante este periodo queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas, incluyendo actos, concentraciones o declaraciones que busquen influir en la decisión del electorado.

El objetivo de esta medida es brindar a los votantes un espacio de reflexión previo a la elección, en el que puedan tomar una decisión informada y libre de presiones externas.

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