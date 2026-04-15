Desde este jueves rige el silencio electoral: ¿Qué está prohibido?

Esta medida se aplicará hasta las 18:00 del domingo, cuando concluya la jornada electoral en los recintos de votación.
15/04/2026 16:16
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Desde las 00:00 de este jueves entra en vigencia el silencio electoral, una etapa clave del calendario electoral que busca garantizar que la ciudadanía reflexione su voto sin influencias externas antes de la jornada de votación.
Esta medida se aplicará hasta las 18:00 del domingo, cuando concluya la jornada electoral en los recintos de votación.
El objetivo de esta medida es brindar a los votantes un espacio de reflexión previo a la elección, en el que puedan tomar una decisión informada y libre de presiones externas.
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