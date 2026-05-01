"No puede quedar impune": Tribunal Agroambiental exige esclarecer asesinato de su decano

El Tribunal Agroambiental emitió un pronunciamiento oficial expresando su profundo dolor, consternación e indignación por el asesinato del Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien se desempeñaba como decano de esta alta instancia jurisdiccional.

El hecho ha sido calificado por la institución como un crimen que no solo enluta al Tribunal Agroambiental, sino que también representa un golpe directo al Órgano Judicial y a la institucionalidad democrática del país.

En su comunicado, la entidad advirtió que este acto trasciende lo individual y constituye una grave amenaza a la independencia judicial, la seguridad de las autoridades y los valores fundamentales de convivencia pacífica.

“Se trata de un hecho que trasciende lo individual y constituye una afrenta directa a la independencia judicial, a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales y a los valores esenciales de convivencia pacífica y respeto a la vida”.

Asimismo, el Tribunal expresó su enérgico repudio ante este hecho de violencia, señalando que no puede quedar en la impunidad.

“Exigimos al Ministerio Público de Bolivia la inmediata, pronta y efectiva conducción de una investigación exhaustiva, que permita el esclarecimiento total de los hechos, la identificación de los autores materiales e intelectuales, y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a ley”, remarca el pronunciamiento.

De igual manera, la institución exhortó a las autoridades del Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de los administradores de justicia, fortaleciendo los mecanismos institucionales que resguarden el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.

“El Tribunal Agroambiental honra la memoria del Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza con la continuidad firme de su legado de integridad, vocación de servicio y lucha por la justicia”.

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