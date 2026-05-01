Desafinaciones y nervios: Natalia queda al borde de la zona de riesgo

Arrancó una nueva noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces y la encargada de abrir el escenario fue Natalia Alcázar, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

La cantante apostó por una versión bachata pop del tema “Y solo se me ocurre amarte”, de Alejandro Sanz. Sin embargo, su presentación no logró conectar con el jurado.

En la ronda de devoluciones, Alenir Echeverría expresó su preocupación por la interpretación. Señaló que percibió varias desafinaciones y dudas en la ejecución vocal, cuestionando si se trató de nervios, inseguridad o algún problema en la voz.

En la misma línea, Tito Larenti coincidió con la observación y fue contundente al afirmar que la participante no logró alcanzar las notas de forma adecuada. Además, sugirió que el exceso de ensayo previo pudo haber jugado en su contra. “No fue tu noche”, resumió.

Por su parte, Marco Veizaga remarcó la falta de seguridad en escena, señalando que tanto la expresión como la voz reflejaron inseguridad, lo que hizo más evidentes los errores.

A su turno, Diego Ríos sugirió ajustes técnicos en la interpretación, como modificar frases y evitar una ejecución demasiado rígida, especialmente en los inicios y finales, donde se notaron mayores dificultades.

El veredicto se reflejó en el puntaje: un promedio de 4.3, que deja a Natalia en una posición delicada, muy cerca de la zona de riesgo.

Tras la evaluación, la participante reconoció que cometió errores y admitió que no percibió que su presentación hubiera sonado mal. En tanto, su coach, Franklin Trigo, aseguró que el equipo continuará trabajando para mejorar de cara a las siguientes galas.

Una noche cuesta arriba para Natalia, que ahora deberá redoblar esfuerzos si quiere mantenerse en competencia.

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