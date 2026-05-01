Luis Urgel respira: mejora, convence y se aleja de la zona de riesgo

Continuando con la noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Luis Urgel, último integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

El participante interpretó el tema “Calma”, de Pedro Capó, en una versión adaptada al trap y R&B, apostando por una propuesta moderna sobre el escenario.

En la ronda de devoluciones, Diego Ríos destacó el avance del participante, señalando una mayor seguridad y mejor manejo vocal. Valoró especialmente su soltura en los agudos, aunque recomendó seguir trabajando en los graves para lograr mayor equilibrio.

Por su parte, Alenir Echeverría resaltó la evolución en la voz, subrayando una mejora en los tonos graves y la presencia de una voz mixta más trabajada. “Lo importante es el progreso”, remarcó.

Sin embargo, Tito Larenti fue más crítico. Reconoció el crecimiento, pero consideró que aún no es suficiente para cumplir con las expectativas, señalando que espera una versión más sólida del participante en próximas galas.

En tanto, Marco Veizaga optó por valorar el proceso, indicando que Luis dio un paso importante en su desarrollo artístico y le otorgó un voto de confianza para continuar creciendo dentro de la competencia.

El resultado se reflejó en el puntaje: un promedio de 5.7 (sin el voto secreto de Tito Larenti), lo que le permitió mantenerse fuera de la zona de riesgo.

Tras su presentación, Luis agradeció las observaciones del jurado y reconoció que los nervios le jugaron en contra antes de subir al escenario, incluso provocando que olvidara parte de lo ensayado.

Por su parte, su coach Vanessa Añez aseguró que el trabajo continuará enfocado en potenciar sus fortalezas y corregir los aspectos señalados.

Una noche de avance para Luis, que demuestra que, en esta competencia, cada paso cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play