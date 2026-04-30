La Gestora Pública suspende atención a nivel nacional; será retomada esta fecha

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó oficialmente la suspensión de actividades en todas sus agencias del país para este viernes 1 de mayo. La medida se adopta en conmemoración del feriado nacional por el "Día del Trabajo".

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, la pausa en la atención afecta a:

Jubilados y derechohabientes que realizan trámites presenciales.

Asegurados de todo el territorio nacional.

Público en general con gestiones pendientes en las oficinas físicas.

Esta determinación se encuentra alineada con el Comunicado D.M.T.E.P.S.-0005/2026 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Dicha normativa dispone la suspensión de actividades tanto en el sector público como en el privado en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

La Gestora confirmó que los servicios se normalizarán tras el fin de semana largo:

Fecha de reanudación: lunes 4 de mayo de 2026.

Horarios: Se mantendrán los horarios de atención habituales en todas sus oficinas.

Para quienes requieran realizar consultas o dar seguimiento a trámites durante este periodo, la entidad mantiene habilitada su línea gratuita 800 10 1610.

Comunicado de la Gestora.

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