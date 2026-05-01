Gobierno califica de "capricho" las amenazas de paro y ratifica convocatoria al diálogo amplio

En una conferencia de prensa brindada la noche de este viernes, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, fijó la postura oficial del Gobierno Nacional respecto al cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) realizado en El Alto. El Ejecutivo fue enfático al señalar que el camino para superar la crisis es el trabajo y no la imposición de bloqueos o paros nacionales.

"La mejor forma de celebrar el Día del Trabajo es trabajando", sentenció Gálvez, al contrastar la postura del Gobierno con las resoluciones del cabildo que sugieren medidas de presión.

Los tres pilares de la respuesta gubernamental

El vocero estructuró el mensaje oficial en tres ejes fundamentales que marcan el distanciamiento del Gobierno con la actual dirigencia sindical:

Rechazo al bloqueo como método: Gálvez aseguró que existe un consenso en el país sobre la necesidad de producir para salir de la crisis "heredada de líderes que cogobernaron con el partido anterior". Según el vocero, quienes organizaron el cabildo "no representan a la gran Bolivia" porque plantean frenar la economía en lugar de impulsarla. Respeto al mandato democrático: El portavoz recordó que Bolivia ya eligió a más de 5,500 autoridades en un proceso electoral de nueve meses, y que el voto ciudadano fue un mandato para "pasar la página" del conflicto y la imposición. "No podemos ceder ante el capricho de volver al pasado", advirtió. Convocatoria al diálogo sin exclusiones: Reafirmando el mensaje dado por el Presidente la noche anterior, el Gobierno anunció que buscará soluciones conjuntas sentándose a la mesa con todos los sectores.

Invitación formal a partir del lunes

El vocero adelantó que la próxima semana será clave para la construcción de este nuevo ciclo político. A partir del lunes, se iniciará la logística y la formalización de invitaciones para un diálogo nacional que incluirá a:

Autoridades electas: Gobernadores y alcaldes de todo el país.

Organizaciones sociales: No solo las tradicionales, sino también sectores gremiales, cuentapropistas y emprendedores familiares.

Líderes políticos: Representantes de diversas facciones para encarar la transformación profunda que el país requiere.

"Aquellos que se niegan a conversar y más bien invitan a parar el país, a prohibirnos el trabajar, los invitamos cordialmente a que vengan", expresó Gálvez, dejando la puerta abierta incluso a los sectores más críticos.

Un problema de todos

Finalmente, Gálvez apeló a la reflexión de la ciudadanía para juzgar quiénes proponen el retorno a las lógicas que provocaron la crisis actual y quiénes proponen una nueva forma de hacer política.

"Cada día que no se trabaja, Bolivia se atrasa y se complica la crisis. No es un problema del Gobierno, es un problema de todos los bolivianos", concluyó, reafirmando que la transformación estructural de los cimientos del país es una decisión tomada que se empezará a operativizar de inmediato.

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