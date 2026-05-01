Voces que estremecen: se enciende la batalla por evitar la eliminación

La competencia entra en su momento más intenso. Esta noche se vive un duelo adelantado en La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde dos grandes talentos subirán al escenario más importante de la televisión boliviana con un solo objetivo: brillar y escapar de la temida zona de riesgo.

El escenario se encenderá con la presencia de Noelia Barrientos, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, y Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda. Ambos llegan dispuestos a dejar huella con interpretaciones de canciones que han sido reconocidas con premios Grammy, elevando el nivel de la competencia.

Pero la tensión no termina ahí. La noche traerá una sorpresa que podría cambiarlo todo: se revelará el puntaje secreto de Tito Larenti, una votación clave que podría beneficiar a algunos participantes… o complicar seriamente su permanencia.

Con estos resultados, se definirá quiénes avanzan y quiénes deberán enfrentarse a la temida gala de eliminación.

Una noche cargada de emoción, talento y decisiones que marcarán el rumbo de la competencia.

La cita es a las 20:45. También puedes seguir cada momento a través de nuestras redes sociales.

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