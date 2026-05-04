La noche del domingo 3 de mayo, un hecho alarmante sacudió a la nueva terminal de buses de Tarija: una niña de apenas dos años fue víctima de un intento de rapto. La menor fue recuperada horas después gracias a un operativo policial que culminó con la detención de dos sospechosos.

Según el testimonio de la madre, quien prefirió mantener su identidad en reserva, todo ocurrió en cuestión de minutos. Tras comprar su pasaje con destino a Sucre, dejó a su hija en un carrito dentro de la terminal. Al regresar, la niña ya no estaba.

Desesperada, inició la búsqueda y logró identificar que la menor había sido subida a una flota con destino a Santa Cruz. La denuncia fue presentada de inmediato, lo que permitió activar un operativo de emergencia y la revisión de cámaras de seguridad.

Las imágenes confirmaron que una mujer, vestida con un chaleco distintivo, se llevó a la niña. De forma inmediata, la Policía activó el denominado “Plan Z”, desplegando unidades en distintos puntos de la ciudad y rutas cercanas.

El operativo dio resultados en pocas horas. La flota fue interceptada en la zona de Abra del Cóndor, donde los efectivos lograron recuperar a la menor sin daños y proceder a la aprehensión de dos personas: un hombre y una mujer de entre 20 y 25 años.

Autoridades destacaron la rápida coordinación entre patrullas y el monitoreo de cámaras, lo que permitió ubicar a los sospechosos con precisión.

La madre, visiblemente afectada, agradeció la rápida intervención policial y expresó su alivio al reencontrarse con su hija sana y salva.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a madres, padres y tutores a extremar cuidados con menores en espacios públicos.

El caso generó preocupación en la población tarijeña y reavivó el debate sobre la seguridad en terminales y lugares de alta concurrencia.

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