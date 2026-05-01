Un boliviano implicado en el segundo decomiso de sustancias controladas más grande en la historia de Chile

Un ciudadano boliviano fue identificado como pieza clave en la logística de la segunda mayor incautación de sustancias ilícitas registrada en la historia de Chile. El imputado fue capturado en la ciudad de Calama, mientras custodiaba una facción estratégica del cargamento consistente en potentes químicos alucinógenos.

La detención de este individuo permitió a las autoridades desglosar la estructura de una organización transnacional que operaba en la región de Antofagasta. Junto al ciudadano boliviano, fueron aprehendidos tres ciudadanos colombianos que completaban la cadena de custodia de la millonaria carga.

Estructura y sustancias decomisadas

El rol del ciudadano boliviano estaba directamente vinculado al manejo y transporte de más de 64 litros de ketamina en estado líquido. Esta sustancia, de alto valor en el mercado negro, complementaba un masivo cargamento de 4.695 kilos de marihuana ocultos en la misma operación.

Toda la mercancía incautada fue valorada por los peritos en una cifra que llega a casi 40 millones de dólares. El despliegue de Carabineros y la Fiscalía Regional permitió interceptar un camión sellado que ocultaba el cargamento más grande desde el inicio de la reforma penal.

Alcance de la investigación regional

Las diligencias investigativas confirmaron que el ciudadano boliviano formaba parte de una red con roles jerarquizados para asegurar el ingreso de la droga. El operativo no solo destacó por el volumen de la sustancia, sino por la precisión técnica para interceptar el vehículo de carga en la zona norte.

Los cuatro detenidos enfrentan ahora cargos por narcotráfico bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Antofagasta en un proceso de alta relevancia pública. Este golpe debilita los puentes logísticos que las bandas internacionales intentan consolidar a través de las fronteras terrestres del país.

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