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Atención contribuyentes: Impuestos Nacionales extiende horario por pago del IUE este 4 de mayo

Con horario ampliado, el SIN busca agilizar el pago del IUE, tributo que grava las utilidades obtenidas por actividades empresariales.

Red Uno de Bolivia

02/05/2026 17:57

Servicio de Impuestos Nacionales amplía atención por el IUE, impuesto a las utilidades de empresas.

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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que este lunes 4 de mayo se ampliará el horario de atención en las ventanillas de cobranza habilitadas hasta las 18:30 en todo el país.

La medida busca facilitar el cumplimiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), cuyo plazo de presentación y pago vence de manera impostergable en esta fecha.

¿Quiénes deben cumplir con este pago?

El SIN recordó que esta obligación está dirigida a contribuyentes de los sectores de:

  • Comercio

  • Servicios

  • Seguros

  • Banca

Atención y asistencia en ventanillas

Durante la jornada extendida, el personal técnico brindará asesoramiento y apoyo para resolver dudas y facilitar el proceso de pago, evitando contratiempos de última hora.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para completar el trámite dentro del plazo establecido.

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