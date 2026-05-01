“No hay obras ni dinero”: Alcalde electo de Santa Cruz revela nuevo caso de presunta malversación

El alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra, denunció un nuevo caso de malversación de fondos públicos que involucraría un total de 191 millones de bolivianos provenientes de créditos destinados a la ejecución de obras en la ciudad.

Según la autoridad municipal, inicialmente se había detectado un desvío de 66 millones de bolivianos destinados a la construcción de un viaducto que nunca fue ejecutado. Sin embargo, nuevas verificaciones ampliarían el monto total de la deuda a 191 millones de bolivianos.

Saavedra cuestionó que, pese al endeudamiento, no existen obras concluidas ni beneficios tangibles para la población, mientras que el municipio continúa asumiendo el pago del capital e intereses de los créditos adquiridos.

“Endeudaron a Santa Cruz en 191 millones y no hay ni obras ni dinero”, afirmó la autoridad, señalando que los recursos podrían haber sido destinados a la construcción de hasta 20 módulos educativos o al menos cuatro hospitales de segundo nivel.

El alcalde advirtió además que este tipo de operaciones habrían generado un grave perjuicio económico para la ciudad y aseguró que existen responsabilidades que deben ser esclarecidas.

En ese marco, Saavedra pidió la aplicación de una disposición de arraigo para exautoridades involucradas, con el objetivo de evitar su salida del país mientras se desarrollan las investigaciones.

“Si alguien los ve en un aeropuerto o en una frontera, que se avise inmediatamente a las autoridades”, expresó, insistiendo en que los responsables deben responder por el daño económico ocasionado a la ciudad y a sus habitantes.

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