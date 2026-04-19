Susto en el Monumental: se incendió una tribuna tras el recibimiento de River

Un momento de tensión se vivió este domingo en el estadio Monumental durante la previa del Superclásico entre River y Boca.

Mientras los equipos salían al campo de juego y los hinchas desplegaban un impactante recibimiento con papelitos, bengalas y humo, se originó un pequeño foco de incendio en una de las plateas altas.

El fuego apareció en el sector de la Centenario Alta, lindero con la tribuna San Martín, donde varios papeles que habían quedado acumulados en el piso comenzaron a arder.

Los hinchas ubicados en esa zona se alejaron rápidamente e intentaron controlar las llamas hasta la llegada del personal de emergencias.

Minutos después, trabajadores del estadio lograron apagar el incendio utilizando matafuegos, evitando que la situación pasara a mayores.

Una vez controlado el incidente, el partido continuó con normalidad y los fanáticos siguieron viviendo el Superclásico en todas las tribunas.

El recibimiento de River incluyó una lluvia de más de 40 mil kilos de papel, mosaicos, banderas, tirantes, globos, humo y un telón dedicado al Beto Alonso.

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