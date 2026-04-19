Diego Quespia brilló en Samaipata y se metió entre los 10 mejores de Sudamérica

El atleta boliviano Diego Yafer Quespia Aguilar tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Trail y Montaña Samaipata 2026 al ubicarse en el noveno lugar de la prueba 80K Long Trail.

Oriundo de Torotoro, Quespia logró meterse entre los 10 mejores de Sudamérica en su primera participación internacional, un resultado que ilusiona y confirma su crecimiento dentro del trail running.

El boliviano completó el exigente recorrido de montaña en un tiempo de 10 horas, 37 minutos y 49 segundos, en una prueba que reunió a 39 atletas de distintos países del continente.

El podio quedó en manos del chileno Patricio Javier Bopp Tocornal, quien ganó con un tiempo de 9:03:20. Detrás terminaron los ecuatorianos Kevin Alexander Aguiar Peña, con 9:05:54, y Cristopher Guevara, con 9:05:55.

Diego Yafer Quespia Aguilar forma parte del Club Team HERCON – Tunari Trail, donde viene consolidando su carrera deportiva.

Su clasificación al certamen continental llegó luego de terminar segundo en una prueba selectiva nacional de 60K, con un tiempo de 8 horas, 4 minutos y 38 segundos.

El resultado conseguido en Samaipata no solo marca un gran debut internacional para el potosino, sino que también lo posiciona como una de las promesas bolivianas en las pruebas de montaña y larga distancia.

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