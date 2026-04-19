Impactante incendio en Malasia: más de 9.000 personas afectadas y un pueblo devastado

Un incendio de gran magnitud destruyó este domingo cerca de 1.000 viviendas en el poblado flotante de Kampung Bahagia, ubicado en el estado de Sabah, en la isla de Borneo.

Las llamas comenzaron durante la madrugada y se extendieron rápidamente por la aldea costera, generando una escena de desesperación entre los habitantes, que intentaban escapar mientras el fuego avanzaba de una vivienda a otra.

Según informaron las autoridades, alrededor de 1.200 casas integraban la zona afectada y unas 1.000 resultaron dañadas o completamente destruidas.

El incendio dejó a más de 9.000 personas afectadas, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas fatales.

El jefe de Policía del distrito de Sandakan, George Abd Rakman, precisó que “la zona afectada comprende unas 1.200 viviendas, de las cuales aproximadamente 1.000 resultaron afectadas, lo que involucra a 9.007 residentes”.

La magnitud del incendio y las impactantes imágenes de las casas consumidas por las llamas generaron conmoción en todo el país, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para asistir a las familias damnificadas.

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