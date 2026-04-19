Milei protagoniza momento emotivo en el Muro de los Lamentos en Jerusalén

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un momento de alta carga simbólica durante su visita a Israel, al emocionarse tras besar el Muro de los Lamentos.

El mandatario llegó a Israel este domingo, en el marco de una agenda oficial que incluye actividades de carácter político, cultural y simbólico, en medio de un contexto regional marcado por un cese del fuego temporal y negociaciones diplomáticas en Medio Oriente.

Como primera actividad de su visita, Milei se trasladó a la ciudad de Jerusalén, donde recorrió el Muro de los Lamentos. Allí realizó una breve oración y, visiblemente conmovido, besó el lugar sagrado, un gesto que lo llevó a las lágrimas.

El momento fue interpretado como una expresión de respeto hacia uno de los sitios más importantes del judaísmo, en el inicio de una gira internacional que constituye su 38.º viaje oficial al exterior desde que asumió la presidencia.

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