Escalofriante descubrimiento en Trinidad y Tobago: hallan 56 cadáveres en un cementerio, muchos de ellos menores

La Policía de Trinidad y Tobago informó este sábado el hallazgo de 56 cadáveres, 50 menores de edad y seis adultos, en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de Puerto España, en el Caribe.

Según el reporte oficial, los restos fueron encontrados en el cementerio de Cumuto, lo que motivó el inicio inmediato de una investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con los primeros indicios, se trataría de un caso vinculado a la disposición ilegal de cadáveres no reclamados.

En un comunicado, la Policía señaló que “los indicios preliminares sugieren que este podría ser un caso relacionado con la disposición ilegal de cadáveres no reclamados”.

Asimismo, se informó que cuatro hombres adultos y una mujer fueron identificados, mientras que al menos dos cuerpos presentaban señales de haber sido sometidos a autopsias antes de ser enterrados.

Equipos especializados se desplegaron en la zona para profundizar las investigaciones, mientras que las autoridades solicitaron a la población aportar cualquier información que contribuya a esclarecer el caso.

El comisario Allister Guevarro aseguró que el caso se está abordando “con urgencia, sensibilidad y un compromiso inquebrantable con descubrir la verdad”, subrayando que todos los cadáveres deben ser tratados con dignidad y conforme a la ley. Además, advirtió que cualquier persona o institución que haya incumplido estos principios será responsabilizada.

El hallazgo se produce en un contexto de alta violencia en el país caribeño, considerado uno de los más peligrosos del mundo. Con una población de aproximadamente 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 homicidios en 2024, una cifra récord que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia.

De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país fue catalogado como el sexto más peligroso del mundo, con una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque en el año siguiente se reportó una reducción del 42% en las muertes violentas, a inicios de marzo la presidenta Kamla Persad-Bissessar decretó nuevamente un estado de emergencia ante el repunte de la violencia.



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