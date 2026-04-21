Muere a los 85 años Ricardo de Pascual, actor de “El Chavo del 8”, ¿lo recuerdas?

La madrugada de este martes 21 de abril se confirmó el fallecimiento del actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual, a los 85 años de edad, generando luto en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de la recordada serie “El Chavo del 8”, producción en la que participó durante su carrera artística.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a través de un comunicado difundido en redes sociales. “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, señaló la institución.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Sin embargo, el actor enfrentó durante años una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que afectó gravemente su capacidad respiratoria desde al menos 2011, obligándolo a depender de oxígeno las 24 horas del día y permanecer en reposo.

En vida, el propio actor reconoció su lucha contra esta enfermedad y la relación con el consumo de tabaco durante su juventud.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años… hasta tres cajetillas diarias”, declaró en una entrevista.

Muere Ricardo de Pascual, actor de “El Chavo del 8”, a los 85 años

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940 y desarrolló una amplia trayectoria en el teatro de revista, la comedia y la televisión mexicana. Es recordado especialmente por su participación en “El Chavo del 8”, donde interpretó diversos personajes, entre ellos el Señor Calvillo y el Señor Hurtado, el ladrón de la vecindad.

Tras conocerse la noticia, usuarios en redes sociales expresaron su pesar y destacaron su legado artístico, recordándolo como un “excelente actor” y parte de la época dorada de la comedia televisiva mexicana.

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