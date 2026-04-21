TEMAS DE HOY:
situación de calle Marihuana Cocaína en Potosí

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Indignación total: cuatro jóvenes huyeron sin pagar y el dueño obligó a la mesera a cubrir la deuda

El hecho generó indignación en redes sociales, donde miles de personas cuestionaron que la trabajadora tuviera que asumir una deuda provocada por los clientes.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 11:27

Indignación total: cuatro jóvenes huyeron sin pagar y el dueño obligó a la mesera a cubrir la deuda
México

Escuchar esta nota

Cuatro jóvenes son buscados luego de retirarse sin pagar la cuenta de un restaurante, aprovechando un momento de descuido de la mesera que los atendía.

Sin embargo, lo que más indignación causó no fue solo la actitud de los clientes, sino la decisión del dueño del local, quien obligó a la trabajadora a cubrir el monto consumido, asegurando que ella “los dejó ir”.

El caso rápidamente se volvió viral y abrió un fuerte debate en redes sociales. Muchas personas cuestionaron si es justo que un empleado tenga que asumir pérdidas ocasionadas por clientes que actúan de mala fe.

“Ella estaba trabajando, no vigilando delincuentes”, comentaron algunos usuarios, mientras otros pidieron sanciones para los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD