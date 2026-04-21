Cuatro jóvenes son buscados luego de retirarse sin pagar la cuenta de un restaurante, aprovechando un momento de descuido de la mesera que los atendía.

Sin embargo, lo que más indignación causó no fue solo la actitud de los clientes, sino la decisión del dueño del local, quien obligó a la trabajadora a cubrir el monto consumido, asegurando que ella “los dejó ir”.

El caso rápidamente se volvió viral y abrió un fuerte debate en redes sociales. Muchas personas cuestionaron si es justo que un empleado tenga que asumir pérdidas ocasionadas por clientes que actúan de mala fe.

“Ella estaba trabajando, no vigilando delincuentes”, comentaron algunos usuarios, mientras otros pidieron sanciones para los responsables.

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