Comisión de transición denuncia boicot de exministros que no dejaron documentación de gestión

La encargada de la Comisión de Transición, Carla Faval, denunció este martes que varios exministros y exfuncionarios del gobierno saliente incurrieron en un boicot institucional al no entregar la documentación correspondiente a sus despachos, obstaculizando así el proceso de revisión y auditoría que lleva adelante la nueva administración.

“Llevamos 20 años de boicot, no solamente es un boicot de este momento, es un boicot constante en el cual nos están resquebrajando la institucionalidad e imagen del país, pero hoy por hoy no vamos a permitir que esto vuelva a pasar”, advirtió Faval a la Red Uno.

La autoridad explicó que en varios ministerios se encontraron oficinas vacías y sin respaldo documental de los informes de gestión, lo que retrasa el inicio de las auditorías internas. Ante esta situación, la comisión presentó un memorial a la Contraloría General del Estado para recordarle su obligación de actuar de oficio e impedir que los exministros salgan del país durante los próximos tres meses, mientras se verifican posibles irregularidades o daños económicos al Estado.

“Corresponden los procesos para cada uno de los ministerios y también para los funcionarios que hayan cometido ilegalidades. Corresponde que se empiecen las auditorías en los espacios que son pertinentes, y eso es algo que cada ministro lo va a comunicar”, señaló la encargada.

Faval precisó que en los próximos días se procederá a la designación de viceministros y responsables de inversiones, con el fin de restablecer la operatividad del aparato estatal y avanzar en la recuperación de la institucionalidad pública.

“La instrucción del presidente Rodrigo Paz es clara: actuar con firmeza, transparencia y sin tolerar la impunidad”, enfatizó.

La Comisión de Transición continuará supervisando la entrega de información y los informes de traspaso en cada ministerio, a fin de garantizar un proceso ordenado y transparente, y sentar responsabilidades donde corresponda.

