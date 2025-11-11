El Ministerio de Minería no será eliminado: designación se definirá tras evaluación, aclara el Gobierno

El Ministerio de Minería y Metalurgia continuará formando parte de la estructura del Órgano Ejecutivo, confirmó este lunes el Gobierno a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de la Presidencia.

La aclaración se da luego de que sectores mineros expresaran su preocupación por la ausencia de un titular en esta cartera durante el acto de posesión del nuevo gabinete ministerial.

“El Ministerio de Minería y Metalurgia se mantiene como parte del gabinete del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el comunicado.

Una ausencia temporal por motivos logísticos

Según el documento, la falta de designación responde a la premura y complejidad del proceso de conformación del gabinete del presidente Rodrigo Paz. El Ejecutivo priorizó la instalación inmediata de algunas carteras estratégicas en esta primera fase.

“La ausencia temporal de esta designación en el acto de posesión del gabinete ministerial responde exclusivamente a la premura y la complejidad del proceso”, explica el texto.

Evaluación técnica en curso

El Ministerio de la Presidencia informó que las designaciones correspondientes al Ministerio de Minería y Metalurgia serán anunciadas en los próximos días, una vez que concluyan las evaluaciones técnicas y de perfil necesarias para cubrir el cargo.

“Se trata de un sector tan relevante para la economía nacional que requiere un análisis técnico riguroso”, enfatiza el comunicado.

Actualmente, Mauricio Medinacelli, ministro de Hidrocarburos y Energías, ejerce como interino en la cartera de Minería desde el pasado domingo.

