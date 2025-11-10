Senamhi emite alerta naranja por vientos fuertes en el oriente y sur del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de alerta meteorológica de prioridad Naranja. Esta alerta se debe a la previsión de vientos moderados a temporalmente fuertes de dirección norte-noroeste que impactarán significativamente a tres departamentos del país. El fenómeno se espera desde la mañana del martes 11 hasta la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025.

Departamentos afectados y rangos de velocidad

La emisión de una Alerta Naranja indica que existe un "nivel de amenaza importante", pues se esperan fenómenos no habituales con un grado de peligro para las actividades cotidianas y la infraestructura. Las zonas afectadas y las velocidades máximas esperadas son:

Departamento de Santa Cruz: Las ráfagas serán las más intensas, esperándose vientos de entre 60 y 90 km/h . Las provincias afectadas incluyen Andrés Ibáñez, Warnes, el sur de Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, y el oeste de Cordillera y Chiquitos.

Departamento de Chuquisaca: Se pronostican velocidades de entre 40 y 70 km/h específicamente en la zona este de la provincia Luis Calvo.

Departamento de Tarija: La alerta rige para la provincia Gran Chaco, con vientos que oscilarán también entre 40 y 70 km/h.

Reporte del Senamhi.

Recomendaciones oficiales

Ante la potencial intensidad de los vientos, especialmente en Santa Cruz, la Unidad de Pronósticos Meteorológicos del Senamhi recomienda a la población de las áreas bajo alerta:

Asegurar o retirar objetos ligeros que se encuentren en exteriores y puedan ser arrastrados o lanzados por el viento.

Evitar transitar o estacionarse bajo estructuras inestables, árboles o tendidos eléctricos.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Defensa Civil.

Mira la programación en Red Uno Play