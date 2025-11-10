Rodrigo Paz anuncia apertura de mercados y tecnología con Alemania

Desde las 16:00 se reunió en Santa Cruz el presidente Rodrigo Paz y el ministro de relaciones exteriores de Alemania, Johann David Wadephul, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y tener una agenda conjunta.

El presidente Rodrigo Paz dijo que la presencia del canciller alemán significa apertura al mercado y tecnología alemana.

“Ahora la presencia del Canciller alemán significa transparentar relaciones en beneficio de los bolivianos para sacar nuestra economía adelante”, dijo Paz al concluir la reunión.

Anunció que más tarde se reunirá en La Paz con la representante del Banco Mundial que se encuentra en Bolivia.

El mandatario destacó el encuentro en estos días con diplomáticos del Japón y de Alemania con grandes beneficios para el país.

A su turno el ministro de relaciones exteriores de Alemania manifestó: “han sido reuniones muy positivas, muy provechosas. Creo que este país puede abrir un nuevo capítulo y tenemos esperanza de que se pueda tener un nuevo inicio en materia democrática, estado de derecho, reformas y sacar adelante la economía”.

Finalmente dijo que aunque en dos décadas las relaciones de Bolivia y Alemania fueron complejas, se logró un buen entendimiento con el nuevo presidente Paz.

Mire el video:

