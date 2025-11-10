Estados Unidos reafirma su compromiso con Bolivia y ofrece cooperación económica

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, expresó su “firme convicción” de que una relación renovada entre Estados Unidos y Bolivia puede convertirse en “una piedra angular de la prosperidad económica conjunta”.

Landau reconoció que para la administración del presidente Donald Trump resulta alentadora la disposición del nuevo Gobierno boliviano para retomar los lazos diplomáticos y de cooperación.

“Queremos apoyar al nuevo Gobierno y al pueblo boliviano en estos momentos de crisis económica. Estamos apoyando con financiamiento para la compra de combustibles, que es una necesidad urgente para el país”, afirmó.

El funcionario norteamericano también anunció la donación de 700.000 dólares en medicamentos antirretrovirales y kits de prueba para el VIH, a través del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR).

Landau remarcó que la política de Estados Unidos hacia América Latina está orientada a promover oportunidades económicas basadas en la iniciativa y la inversión del sector privado, como motor de desarrollo regional.



