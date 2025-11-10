Gobierno elabora plan para fusionar los ministerios de Producción y Medio Ambiente

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, e interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, informó este lunes que el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de reestructuración institucional para la fusión de ambas carteras de Estado, con el objetivo de lograr mayor eficiencia, agilidad administrativa y reducción del gasto público.

“Estamos avanzando hoy día en hacer los pasos correspondientes que son necesarios para tener, de esa manera, un proceso ordenado y legal. Posteriormente, empezaremos con la planificación estratégica”, explicó Justiniano.

El documento, que será presentado esta semana al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, establecerá la nueva estructura administrativa y funcional del ministerio unificado, con énfasis en la optimización de recursos y la articulación de políticas ambientales y productivas.

Según el ministro, la fusión de ambas carteras permitirá un manejo más eficiente de los programas productivos y ambientales, generando celeridad en la gestión pública y un menor presupuesto operativo.

Asimismo, Justiniano precisó que el proceso incluirá una evaluación financiera y administrativa que aborde temas estratégicos vinculados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), la subvención de harina para los panificadores y otras políticas de apoyo a sectores vulnerables.

“Estamos analizando temas trascendentales para la población, particularmente aquella en situación de vulnerabilidad. Será clave el acercamiento con los diferentes sectores productivos del país”, señaló.

El ministro destacó que la reestructuración busca fortalecer la coordinación entre el desarrollo productivo y la sostenibilidad ambiental, dos pilares que, según dijo, deben avanzar de manera conjunta para consolidar un modelo de crecimiento equilibrado y responsable con el medio ambiente.

El plan de fusión ministerial será presentado en los próximos días, una vez concluido el proceso de revisión legal y técnica que garantice una transición institucional ordenada y transparente.

Con información de ABI.

