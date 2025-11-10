TEMAS DE HOY:
Trágico accidente juez asesinado

Rodrigo Paz se reunió con ministro alemán en Santa Cruz

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/11/2025 18:00

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephu se encuentra en Santa Cruz cumpliendo una agenda de reuniones protocolares, en estos momentos está reunido con el presidente Rodrigo Paz en un céntrico hotel de la capital cruceña.

Durante la mañana, Wadephu se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Aramayo, horas más tardes fue recibido en Casa de Gobierno por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

 

 

