Enfermera revela las frases más comunes que dicen las personas en los últimos minutos de vida

Una enfermera aseguró que, en sus años de experiencia acompañando a pacientes en sus últimos momentos, ha identificado un patrón repetitivo en las palabras que muchas personas dicen antes de fallecer.

Se trata de Kirstie Roberts, de 29 años, quien a través de un video afirmó que existe un “cambio” en las horas finales de vida que no siempre puede explicarse desde el punto de vista médico.

“Todas las personas que fallecen dicen lo mismo”, relató. Según su experiencia, las frases más comunes son: “¿Puedes decirle a mi familia que los quiero?”, “No me siento bien” y “Sé que voy a morir”.

La profesional explicó que, incluso cuando los signos vitales parecen estables, algunos pacientes manifiestan con claridad que sienten que su final está cerca. “Siempre lo saben”, sostuvo, al señalar que, tras esas expresiones, el desenlace suele ocurrir.

Sin embargo, sus declaraciones generaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios coincidieron con su experiencia, especialistas en salud señalan que, en etapas avanzadas de enfermedades, pueden producirse cambios físicos y neurológicos que influyen en la percepción del paciente.

Más allá del debate, la enfermera destacó la carga emocional de su labor. “Nunca es fácil lidiar con el fallecimiento de un paciente. Construimos vínculos con ellos y sus familias”, expresó.

Finalmente, dejó una reflexión: más allá de lo clínico, el final de la vida suele estar marcado por sentimientos, afectos y la necesidad de expresar amor a los seres queridos.

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