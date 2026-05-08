Transportistas y viajeros permanecen varados sin agua ni alimentos por bloqueos en los Yungas

La situación en el norte del departamento de La Paz se agrava debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras de los Yungas, donde transportistas, pasajeros y comunarios permanecen varados desde hace más de una semana sin acceso suficiente a agua ni alimentos.

Desde la Federación de Transporte de los Yungas alertaron que decenas de choferes y viajeros enfrentan condiciones críticas mientras continúan detenidos en los puntos de bloqueo.

“Quiero pedir al Gobierno central que de una vez baje a dialogar con los hermanos interculturales y los transportistas, porque nuestros compañeros afiliados, camioneros y buses ya no tienen qué comer. Ya no tienen ni agua y están 10 días parados durmiendo en los puntos de bloqueo”, manifestó David Apaza, parte de la Federación de Transporte de los Yungas.

Los transportistas aseguraron que la situación ya genera desesperación en regiones como Caranavi, donde también se reporta incremento de precios en productos de la canasta familiar.

Las salidas hacia Caranavi, Palos Blancos, Guanay y otras regiones del norte paceño permanecen suspendidas debido a los cortes de ruta.

El sector pidió a las autoridades nacionales instalar mesas de diálogo con los grupos movilizados para encontrar una solución inmediata al conflicto y permitir nuevamente la circulación vehicular.

Mientras tanto, organizaciones sociales y sectores movilizados anunciaron la radicalización de sus medidas de presión e incluso un paro nacional de 24 horas, lo que podría agravar aún más el panorama en las carreteras del país.

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