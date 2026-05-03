Viajeros caminan con maletas por bloqueos en ruta a Los Yungas

Los bloqueos en la ruta hacia Los Yungas continúan generando complicaciones para los viajeros, quienes se ven obligados a caminar con sus pertenencias en busca de alternativas para continuar su trayecto.

El sector transporte ha intensificado sus movilizaciones, instalando al menos tres puntos de bloqueo en la carretera. Según el dirigente de la Federación de Transporte de Yungas, Marcelo Escobar, las medidas se mantienen en la cumbre, Huayllara y otros sectores estratégicos.

El reclamo apunta a problemas estructurales que, según los transportistas, no han sido atendidos durante años, principalmente el estado de las carreteras y el abastecimiento de combustible.

“Estamos en la cumbre y en Huayllara, el bloqueo ya está instalado. El reclamo apunta a problemas estructurales que no han sido atendidos durante años”, explicó Escobar.

Mientras tanto, los pasajeros son los más afectados. Muchos deben caminar largos tramos con sus maletas para intentar encontrar transporte en medio del conflicto.

“Los viajeros están perjudicados, tienen que caminar maleta en mano. No hay entendimiento con el gobierno”, relató uno de los afectados.

Desde la terminal Minasa, las salidas hacia Los Yungas y el norte del departamento de La Paz se encuentran suspendidas, lo que ha dejado a numerosos usuarios sin opciones de viaje.

Se espera que en las próximas horas se desarrolle una reunión entre dirigentes del transporte y autoridades del Gobierno, la cual podría definir si se levantan o continúan los bloqueos.

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