Brigada Parlamentaria cruceña rechaza intención de abrogar la Ley 1720

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Fernando Parejas, expresó la posición de los legisladores cruceños frente a la propuesta de abrogación de la Ley 1720, asegurando que existe un rechazo a esta iniciativa.

“La posición de la brigada parlamentaria cruceña, la cual nosotros estamos en contra de la abrogación y vamos a votar en un solo sentido en defensa de esta ley”, afirmó Parejas.

El legislador señaló que el tratamiento de la propuesta requeriría un procedimiento legislativo en ambas cámaras.

“No creo que se pueda abrogar ya que tendría que contar con la mayoría simple de la Cámara de Diputados y después tuviera que subir a la Cámara de Senadores, la cual tendría que someterse también a votación”, explicó.

Parejas cuestionó la intención de la medida al señalar que “es un rechazo y quieren volver al anterior modelo de gobierno que tenemos”, además de advertir que existiría presión sobre el sector productivo.

“Es una presión política la cual está afectando a todos estos pequeños productores que quieren cambiar voluntariamente, y es bueno decirlo voluntariamente, hacer mediana propiedad y así acceder a crédito para modernizar la producción”, sostuvo.

Finalmente, anunció acciones conjuntas dentro del legislativo departamental. “Una resolución de manera conjunta con todos los parlamentarios cruceños en contra de la abrogación de la ley 1720 que afecta a todos nuestros pequeños productores del departamento de Santa Cruz pero sobre todo atenta contra la economía del pueblo nacional”, concluyó.

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