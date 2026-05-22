Contingente policial parte de Santa Cruz hacia otras regiones del país

El Comando General de la Policía activó una movilización de emergencia para trasladar efectivos desde Santa Cruz hacia las regiones con mayores índices de conflictividad civil. Las fuerzas del orden tienen como destino principal las zonas críticas de Cochabamba, La Paz y San Julián, donde los manifestantes mantienen interrumpido el tránsito vehicular.

Las unidades operativas iniciaron su salida desde las instalaciones de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales, ubicada en el cuarto anillo y la Avenida Alemana. Aproximadamente 15 patrullas terrestres partieron con la misión de reforzar las tareas de despeje de vías que ejecutan sus camaradas en el interior.

Cerca de 500 uniformados de diversos grupos especializados viajan equipados con herramientas de disuasión y equipos antimotines. Los contingentes avanzan por carretera con el objetivo de garantizar la libre transitabilidad y restablecer el orden público nacional.

Mira la programación en Red Uno Play