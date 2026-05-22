Diprove captura a cinco miembros de una banda de robo de motocicletas en Cochabamba

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía ejecutó este viernes un operativo en la zona de San Miguel, al sur de la ciudad de Cochabamba, que permitió la aprehensión de cinco personas vinculadas a una presunta banda dedicada al robo y comercialización ilegal de motorizados, además de la recuperación de ocho motocicletas y dos vehículos.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, informó que las investigaciones se iniciaron tras denuncias por robo agravado registradas el 20 de mayo en distintas zonas de la ciudad, tanto en el norte como en el sur.

“Los delincuentes ingresaban en horas de la noche a los domicilios y sustraían las motocicletas mientras las familias permanecían en sus viviendas”, explicó la autoridad policial, al detallar el modus operandi de los implicados.

Por su parte, el subdirector departamental de Diprove, Eduardo Moscoso, señaló que el trabajo de inteligencia y análisis criminal permitió identificar a los sospechosos mediante cámaras de seguridad y testimonios, además de un vehículo utilizado en los robos.

La Policía informó que los aprehendidos serían parte de una organización que retiraba placas de las motocicletas robadas y falsificaba documentos para su comercialización ilegal. Los motorizados recuperados serán expuestos para su reconocimiento por parte de sus propietarios, mientras continúan las investigaciones para establecer si existen más involucrados en la red delictiva.

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