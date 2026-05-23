Embajada de EEUU emite alerta de seguridad por bloqueos y violencia en rutas de Bolivia

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos, evitar protestas y tomar previsiones ante la continuidad de los conflictos y cortes de ruta.
23/05/2026 8:50
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La Embajada de los Estados Unidos en La Paz emitió este 22 de mayo una alerta de seguridad debido a los bloqueos y manifestaciones que continúan afectando distintas carreteras de Bolivia.
A través de un comunicado oficial, la representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar los viajes por carretera entre ciudades debido a los riesgos registrados en distintos puntos de bloqueo.
“Los bloqueos pueden ocurrir con poca anticipación. Conductores que han intentado atravesar bloqueos han reportado violencia, agresiones físicas y daños a vehículos”, señala el documento.
La embajada también advirtió que tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas por los bloqueos.
En contraste, el comunicado aclara que los vuelos nacionales e internacionales continúan operando con normalidad.
Entre las recomendaciones emitidas por la Embajada se encuentran:
Evitar áreas donde se desarrollen manifestaciones.
Mantener precaución cerca de concentraciones o protestas.
No viajar por carretera entre ciudades.
Monitorear medios locales para actualizaciones.
Mantener documentos de viaje accesibles.
Contar con suficiente provisión de alimentos, agua y combustible.
Asimismo, la sede diplomática informó que permanecerá cerrada el lunes 25 de mayo debido a un feriado federal de Estados Unidos, aunque habilitó líneas de emergencia para situaciones urgentes.
La alerta se produce en medio de la continuidad de bloqueos y conflictos sociales que afectan la transitabilidad y el abastecimiento en diferentes regiones del país.
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