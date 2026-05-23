Un accidente entre un camión cisterna y un tren provocó el derrame de una gran cantidad de diésel sobre la carretera Villa Montes – Paraguay, a la altura del sector El Trillo, en la comunidad Puesto Uno.

El hecho se registró la tarde de este viernes 22 de mayo, cuando una cisterna cargada con combustible impactó contra un tren de la empresa Ferroviaria Oriental, que se dirigía desde Villa Montes hacia Boyuibe y Santa Cruz.

Producto del fuerte choque, el tanque del camión quedó seriamente dañado y comenzó a derramar diésel sobre la vía y los alrededores. Las imágenes del lugar muestran el combustible extendido en plena carretera, mientras personal policial, equipos de emergencia y trabajadores ferroviarios realizaban labores de control.

Lo que más llamó la atención fue que varios vecinos llegaron al lugar con baldes, tachos y bidones para recoger el combustible derramado. Algunos indicaron que lo hacían para evitar una mayor contaminación en la zona.

Cisterna con diésel choca contra tren en Villa Montes. Imagen RR.SS.

Cisterna con diésel choca contra tren en Villa Montes. Imagen RR.SS.

Sin embargo, esta acción representaba un enorme peligro, debido a que el diésel es un material inflamable y cualquier chispa, mala manipulación o contacto con fuentes de calor podía provocar una emergencia mayor.

Efectivos de la Policía Boliviana, personal de Seguridad Ciudadana, ambulancias y funcionarios de la empresa ferroviaria acudieron al lugar para controlar el tránsito, verificar daños y evitar mayores riesgos en la ruta internacional hacia Paraguay.

De manera preliminar, se informó que el conductor de la cisterna salió ileso pese a la magnitud del impacto. Hasta el momento, no se reportó oficialmente la existencia de personas heridas.

Las autoridades aguardan el informe oficial del Comando de Frontera Policial de Villa Montes para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar responsabilidades.

Pobladores recogen el diésel derramado en baldes.. Foto Play Noticias.

El hecho generó alarma en la zona, no solo por la colisión, sino por el riesgo que implicó la presencia de personas recogiendo combustible en medio del derrame.

Con información de Play Noticias, El Pais Tarija, Radio Stilo. El Chaco Alerta, La Gran Cabina Villamontes.

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