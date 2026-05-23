Los restos de Rocío Aguilar y su hija de 10 años están siendo velados por sus familiares en su domicilio particular de la localidad de Santa Fe.

“Como padre, no sé cómo puedo decirle con tanta pena, no es fácil perder una hija, una nieta”, expresó quebrantado Braulio Aguilar, padre y abuelo de las víctimas fatales del choque protagonizado por efectivos de la FELCN en la localidad cruceña.

El trágico suceso ocurrió ayer, cuando la madre se transportaba a bordo de una motocicleta para cumplir con la rutina escolar de la menor. “Mi hija estaba llevando a su hija al colegio, justamente en la salida a la avenida, ahí le han chocado”, detalló el adulto mayor sobre el momento exacto del impacto.

Menores en situación de orfandad

La muerte de Rocío Aguilar deja un vacío profundo y una enorme preocupación económica en el seno de esta humilde familia cruceña. La víctima fatal deja a dos hijos menores de edad en la completa orfandad, quienes dependían enteramente de su sustento diario.

El abuelo de los niños manifestó su enorme preocupación debido a que carece de los recursos económicos necesarios para hacerse cargo de la crianza de sus nietos.

“Yo ya soy de la tercera edad, ¿quién va a atender, darle estudio, educación?; ojalá que nos puedan apoyar, yo no tengo nada más que para vivir mi casita en Ivirgarzama”, lamentó.

Continuidad de las pericias oficiales

Mientras la comunidad acompaña el velorio de las víctimas, el Ministerio Público y la Dirección de Tránsito prosiguen con la investigación del caso. Las autoridades indicaron que mantienen bajo estricta custodia, en otra localidad, a los uniformados responsables para determinar los grados de culpabilidad correspondientes por ley.

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