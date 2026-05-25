Cinco naciones se reunirán en Santiago en contra del crimen organizado

Autoridades de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina participarán el jueves 28 de mayo en Santiago en una reunión de alto nivel contra la delincuencia organizada transnacional.

En el encuentro se buscará generar una coordinación que permita enfrentar la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, según información oficial difundida por la Cancillería de Chile.

En la reunión participarán los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, respectivamente; el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo; la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y el viceministro de Seguridad Pública de ese país, Andrés Ribadeneira.

También fueron invitados los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior de Perú, Carlos Pareja y José Zapata Morante, respectivamente; y los ministros Pérez Mackenna y Martín Arrau, de Chile.

Se espera que durante el encuentro se acuerde un documento con medidas concretas, medibles y verificables, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

Con información de ABI



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