Diputados reinstala sesión para tratar la abrogación de la Ley 1341 de Estado de Excepción

Tras un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados reinstaló este martes la sesión en la que se analiza el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estado de Excepción, norma cuestionada por distintos sectores.

El tratamiento del proyecto se desarrolla en medio de un debate virtual, luego de que la Cámara de Senadores aprobara el pasado domingo, en una sorpresiva sesión, la abrogación de la normativa y remitiera la propuesta a Diputados para su revisión y tratamiento.

El proyecto de ley plantea dejar sin efecto la Ley 1341, promulgada el 23 de julio de 2020, que regula los estados de excepción en el país.

La discusión legislativa se lleva adelante en un contexto de alta tensión política y social, marcado por el bloqueo indefinido de carreteras impulsado por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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