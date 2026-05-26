Zambrana advierte la presencia de “comandantes de guerrilla” en bloqueo de San Julián

El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, denunció este martes que hasta el punto de bloqueo instalado en San Julián habrían llegado “comandantes de guerrillas” promovidos por Evo Morales desde el Chapare con la misión de convulsionar aún más la situación en la región cruceña.

“La información que tenemos es que hoy en San Julián se han desplegado comandantes de guerrillas y que los pobladores no los quieren en esa zona, nos han dicho que ellos querían convulsionar más el lugar. Pedimos a las fuerzas públicas que los identifique y los ponga a disposición de la justicia y termine con este terrorismo interno que se está promoviendo en Bolivia”, indicó Zambrana.

Con relación a Morales, el dirigente cívico pidió al Ministerio Público y a la Policía resolver la situación jurídica del líder cocalero, sobre quien pesa una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.

“Evo Morales alzó las armas, Morales ya es un sujeto subversivo al decir ‘o soy yo o es nadie’, eso es lo que no vamos a permitir desde el Comité Cívico”, agregó.

En San Julián continúa el bloqueo en la ruta que conecta Santa Cruz de la Sierra con el departamento del Beni y municipios de la Chiquitanía. Ayer se dictó un cuarto intermedio de algunas horas, lo que permitió descongestionar parcialmente la gran cantidad de motorizados varados en ambos extremos de la carretera.

Los movilizados cumplen este martes su día 13 de medida de presión y, para obstaculizar el paso, colocaron promontorios de tierra y letreros sobre la vía.

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