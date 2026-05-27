Primera dama convoca a campaña de solidaridad para La Paz y El Alto

Bibi Urquidi agradeció el apoyo del pueblo cruceño y pidió a autoridades, instituciones y ciudadanos sumarse con alimentos y ayuda para las familias afectadas.

La primera dama de Bolivia publicó un video en sus redes sociales en el que convocó a una cadena de solidaridad nacional para apoyar a las familias de La Paz y El Alto, que atraviesan momentos difíciles debido a la actual crisis social y de abastecimiento.

En el mensaje, Urquidi agradeció el respaldo del pueblo cruceño y destacó la iniciativa impulsada por diferentes autoridades, voluntarios e instituciones de Santa Cruz.

“Agradezco profundamente al pueblo cruceño, pero específicamente a Natalia Miserdín, senadora nacional; Patricia Parada, la primera dama departamental de Santa Cruz; Roxana del Río, esposa del alcalde de Santa Cruz; y Álvaro Castillo, en representación de los bomberos voluntarios, por esta iniciativa de ayuda para las familias de La Paz y El Alto”, expresó.

Llamado a sumarse con alimentos y apoyo

La primera dama invitó a autoridades de otras ciudades, instituciones y ciudadanos del país a sumarse a esta campaña con alimentos, apoyo y esperanza.

“Hoy más que nunca Bolivia necesita la solidaridad entre hermanos”, señaló Urquidi en el video.

En la descripción de la publicación, también agradeció a las familias, voluntarios e instituciones solidarias que unen esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan.

“La solidaridad también es defender la vida”

Urquidi remarcó que la ayuda humanitaria representa una forma de proteger a las familias afectadas y fortalecer la unidad del país.

“La solidaridad también es una forma de defender la vida, la democracia y cuidar a quienes más lo necesitan. Hoy nos toca a nosotros”, afirmó.

La publicación invita a la población a comunicarse al WhatsApp 71539815 para sumarse a la cadena de solidaridad con alimentos y ayuda destinada a familias de La Paz y El Alto.

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