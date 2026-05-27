La familia de Red Uno está de fiesta: nace la pequeña Victoria, hija de Jessica Kuljis

Red Uno de Bolivia se encuentra de fiesta tras confirmarse el nacimiento de Victoria, la hija de Jessica Kuljis, vicepresidente ejecutiva de Red Uno. Tanto los miembros del canal como los seguidores en redes sociales han expresado su inmensa alegría por la llegada de la nueva integrante de ‘familia naranja’.

Se conoce que su nacimiento fue exitoso y que la pequeña se encuentra en perfecto estado de salud. Ante este emotivo acontecimiento, los mensajes de felicitación y buenos deseos no se hicieron esperar para la mamá y su esposo Rodrigo Marion.

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