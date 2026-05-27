San Julián persiste con el bloqueo y Guarayos levanta la medida de presión

El bloqueo instalado a la altura de San Julián continúa afectando la circulación entre los departamentos de Beni y Santa Cruz, generando perjuicios para viajeros, transportistas y familias que necesitan transitar por esta importante vía.

El comandante de la Policía en la Chiquitanía, Edson Rojas, informó que inicialmente existían puntos de bloqueo tanto en San Julián como en Guarayos, específicamente en el sector de Cerro Grande. Sin embargo, señaló que este último punto fue habilitado de manera temporal tras un cuarto intermedio.

“Ha habido un pequeño enfrentamiento entre los pasajeros y conductores de vehículos que han hecho posible que se levante el bloqueo momentáneamente en la zona de Guarayos”, explicó la autoridad policial.

Rojas indicó que, según el último reporte recibido, actualmente ya no existe bloqueo en Guarayos y que el principal punto de conflicto permanece en San Julián, donde algunos sectores continúan con las medidas de presión.

“Esperemos que las demás personas que continúan todavía bloqueando en San Julián levanten esta medida, toda vez que se está afectando la economía del país y el tránsito de muchas familias”, manifestó.

El comandante agregó que las restricciones están complicando la conexión terrestre hacia Trinidad y otras regiones, afectando a pasajeros y al transporte en general.

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