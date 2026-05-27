Bloqueos provocan crisis en hospitales de La Paz y reducen cirugías

Los bloqueos y marchas que afectan al departamento de La Paz desde hace varios días comenzaron a generar una grave crisis en el sistema sanitario, poniendo en riesgo la atención médica en hospitales y centros de salud.

Escasez en medicamentos

Autoridades del sector reportaron escasez de insumos médicos, dificultades para abastecer alimentos destinados a pacientes y personal de salud, además de problemas para conseguir combustible que permita el funcionamiento de ambulancias y el traslado de emergencias.

Postergación de cirugías

La situación ya obligó a reducir la cantidad de procedimientos médicos y cirugías programadas, debido a la falta de condiciones para garantizar la atención normal en los hospitales.

“Se están reduciendo las cantidades de cirugías, naturalmente, se están disminuyendo también las prestaciones inclusive porque la situación es insostenible”, alertaron autoridades de salud.

Reunión de emergencia por el colapso hospitalario

Ante el agravamiento de la situación, el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el secretario departamental de Salud sostuvieron una reunión con el directorio del complejo hospitalario de La Paz para analizar medidas inmediatas que permitan sostener la atención médica.

Las autoridades buscan definir acciones estratégicas para enfrentar la crisis y gestionar requerimientos urgentes ante el Gobierno central.

“Justamente este COE departamental de salud va a definir las acciones estratégicas, las líneas en las que nos vamos a mover y también los requerimientos que vamos a realizar al gobierno central para que podamos garantizar la atención de los pacientes”, señalaron.

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