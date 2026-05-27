Atención: estas son las rutas bloqueadas desde Cochabamba este miércoles

La Dirección Departamental de Tránsito informó este miércoles que continúan activos más de 15 puntos de bloqueo en las principales rutas que conectan Cochabamba con el oriente, occidente y sur del país, una situación que afecta de manera directa al transporte interdepartamental y mantiene restringida la circulación vehicular.

Bloqueos en rutas al oriente

En la carretera nueva hacia Santa Cruz, persisten bloqueos en Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi. Además, se reporta vigilancia en el sector de Puente Ichilo y un nuevo punto de interrupción en Yapacaní, por lo que las salidas al oriente continúan suspendidas.

En la carretera antigua al oriente, también se registran bloqueos en Epizana y Cruce Pocona.

Ruta al occidente y sur

Hacia el occidente, Tránsito reportó bloqueos en la ruta a La Paz, específicamente en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca. En la vía hacia Oruro, los cortes se mantienen en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

Por otro lado, en la ruta hacia Sucre se confirmó un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, lo que también perjudica el tránsito hacia el sur del país.

Terminal de Buses sin salidas

Debido a este panorama, la Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas las salidas hacia varios destinos interdepartamentales, principalmente hacia Santa Cruz, La Paz, Oruro y el sur del país.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus viajes antes de acudir a la terminal y mantenerse atentos a los reportes oficiales ante posibles cambios durante la jornada.



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