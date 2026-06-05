Vecinos de la zona La Portada reportaron este viernes incidentes protagonizados por un grupo de personas que presuntamente intentaba bloquear la avenida Naciones Unidas, a la altura de Munaypata, generando preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los movilizados habrían comenzado a lanzar piedras y a obstaculizar el tránsito en una de las principales vías que conectan distintos sectores de la ciudad de La Paz.

Ante la situación, los vecinos solicitaron la presencia inmediata de efectivos policiales para evitar enfrentamientos y garantizar la libre circulación de vehículos y peatones.

“Solicitamos a la Policía que acuda de manera urgente. Están lanzando piedras y queriendo bloquear la avenida”, señalaron habitantes de la zona mediante reportes difundidos en redes sociales y grupos vecinales.

Hasta el momento no se reportó información oficial sobre personas heridas o aprehendidas, mientras los vecinos permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de que las medidas de presión se intensifiquen.

Los habitantes pidieron a las autoridades intervenir de manera oportuna para restablecer la tranquilidad y evitar mayores perjuicios a quienes transitan por la avenida Naciones Unidas, una ruta clave para la conexión entre distintos barrios paceños.

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