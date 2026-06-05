TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Captan a bloqueadores lanzando piedras en avenida de La Paz

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y reflejan momentos de tensión en Munaypata, donde vecinos denuncian intentos de bloqueo en una de las principales vías de La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

05/06/2026 12:54

Agregar Reduno en
Foto: Video capta a personas intentando amedrentar a vecinos de la zona La Portada. RRSS.
La Paz

Escuchar esta nota

Vecinos de la zona La Portada reportaron este viernes incidentes protagonizados por un grupo de personas que presuntamente intentaba bloquear la avenida Naciones Unidas, a la altura de Munaypata, generando preocupación entre los habitantes del sector.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los movilizados habrían comenzado a lanzar piedras y a obstaculizar el tránsito en una de las principales vías que conectan distintos sectores de la ciudad de La Paz.

Ante la situación, los vecinos solicitaron la presencia inmediata de efectivos policiales para evitar enfrentamientos y garantizar la libre circulación de vehículos y peatones.

“Solicitamos a la Policía que acuda de manera urgente. Están lanzando piedras y queriendo bloquear la avenida”, señalaron habitantes de la zona mediante reportes difundidos en redes sociales y grupos vecinales.

Hasta el momento no se reportó información oficial sobre personas heridas o aprehendidas, mientras los vecinos permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de que las medidas de presión se intensifiquen.

Los habitantes pidieron a las autoridades intervenir de manera oportuna para restablecer la tranquilidad y evitar mayores perjuicios a quienes transitan por la avenida Naciones Unidas, una ruta clave para la conexión entre distintos barrios paceños.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD