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La Loba llega a Río: millones esperan el concierto más grande del año

La artista colombiana se presentará gratis este 2 de mayo en la playa más famosa de Brasil, en un espectáculo que podría reunir a más de 2,5 millones de personas.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 14:54

La Loba llega a Río: millones esperan el concierto más grande del año
Brasil

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La superestrella Shakira ya se encuentra en Río de Janeiro para protagonizar uno de los eventos musicales más esperados del año: el “Todo Mundo no Rio”, que se realizará este 2 de mayo en la icónica Playa de Copacabana.

El concierto, completamente gratuito, apunta a convertirse en uno de los más multitudinarios de la historia.

Un récord en la mira

En ediciones anteriores, el evento reunió cifras impresionantes:

  • Madonna: 1,6 millones de asistentes
  • Lady Gaga: 2,5 millones

Para este año, la organización estima que Shakira podría superar los 2,5 millones de personas, marcando un nuevo récord histórico.

Un escenario gigante

El espectáculo también destacará por su magnitud:

  • 1345 m² de escenario
  • 250 metros de pasarela

Con esto, superará las dimensiones de los montajes de años anteriores, elevando aún más la expectativa.

Invitados sorpresa

Uno de los mayores misterios del show son los posibles artistas invitados. Entre los nombres que más suenan están:

  • Anitta
  • Alejandro Sanz
  • Zara Larsson
  • Beéle

También circulan especulaciones más ambiciosas con Beyoncé y Rihanna, aunque estas opciones son menos probables.

El setlist soñado por los fans

Los seguidores esperan un recorrido por los mayores éxitos de la artista, incluyendo temas como:

  • “Hips Don’t Lie”
  • “Waka Waka (This Time for Africa)”
  • “La Tortura”
  • “TQG”
  • “Monotonía”

Además de sus más recientes lanzamientos y colaboraciones.

La propia artista adelantó que el espectáculo tendrá un fuerte enfoque femenino, con una puesta en escena potente y emotiva que conecte con el público.

El regreso de Shakira a Brasil, tras casi una década, promete ser mucho más que un concierto: un evento histórico que podría marcar un antes y un después en los shows masivos al aire libre.

Mira la programación en Red Uno Play

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