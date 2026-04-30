La Loba llega a Río: millones esperan el concierto más grande del año

La artista colombiana se presentará gratis este 2 de mayo en la playa más famosa de Brasil, en un espectáculo que podría reunir a más de 2,5 millones de personas.
30/04/2026 14:54
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La superestrella Shakira ya se encuentra en Río de Janeiro para protagonizar uno de los eventos musicales más esperados del año: el “Todo Mundo no Rio”, que se realizará este 2 de mayo en la icónica Playa de Copacabana.
El concierto, completamente gratuito, apunta a convertirse en uno de los más multitudinarios de la historia.
Un récord en la mira
En ediciones anteriores, el evento reunió cifras impresionantes:
Para este año, la organización estima que Shakira podría superar los 2,5 millones de personas, marcando un nuevo récord histórico.
Un escenario gigante
El espectáculo también destacará por su magnitud:
Con esto, superará las dimensiones de los montajes de años anteriores, elevando aún más la expectativa.
Invitados sorpresa
Uno de los mayores misterios del show son los posibles artistas invitados. Entre los nombres que más suenan están:
También circulan especulaciones más ambiciosas con Beyoncé y Rihanna, aunque estas opciones son menos probables.
El setlist soñado por los fans
Los seguidores esperan un recorrido por los mayores éxitos de la artista, incluyendo temas como:
Además de sus más recientes lanzamientos y colaboraciones.
La propia artista adelantó que el espectáculo tendrá un fuerte enfoque femenino, con una puesta en escena potente y emotiva que conecte con el público.
El regreso de Shakira a Brasil, tras casi una década, promete ser mucho más que un concierto: un evento histórico que podría marcar un antes y un después en los shows masivos al aire libre.
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