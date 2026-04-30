Gestora suspende atención este 1 de mayo: cuándo se reanudan los servicios

La medida aplica en todas las agencias a nivel nacional y responde a la normativa vigente por el feriado. Los usuarios podrán retomar sus trámites desde el lunes en horarios habituales. La institución habilitó canales de consulta para evitar contratiempos.
30/04/2026 13:02
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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que suspenderá la atención en todas sus agencias a nivel nacional este viernes 1 de mayo de 2026, en cumplimiento del feriado por el Día del Trabajo.
La disposición está dirigida a jubilados, derechohabientes, asegurados y a la población en general, en el marco de la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, que establece la paralización de actividades públicas y privadas durante esta jornada.
“Se comunica a jubilados, derechohabientes, asegurados y la opinión pública en general que la atención en todas nuestras agencias a nivel nacional se suspenderá el día viernes 1 de mayo de 2026”, señala el comunicado institucional.
Asimismo, la entidad precisó que los servicios se reanudarán el lunes 4 de mayo de 2026 en horarios habituales en todas sus oficinas a nivel nacional.
Para consultas y seguimiento de trámites, la Gestora habilitó la línea gratuita 800 10 1610, a través de la cual los usuarios pueden acceder a información oficial.
La institución pidió comprensión a la población y reiteró que la medida responde al cumplimiento del feriado nacional establecido por ley.
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