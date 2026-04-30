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Gestora suspende atención este 1 de mayo: cuándo se reanudan los servicios

La medida aplica en todas las agencias a nivel nacional y responde a la normativa vigente por el feriado. Los usuarios podrán retomar sus trámites desde el lunes en horarios habituales. La institución habilitó canales de consulta para evitar contratiempos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

30/04/2026 13:02

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Bolivia

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La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que suspenderá la atención en todas sus agencias a nivel nacional este viernes 1 de mayo de 2026, en cumplimiento del feriado por el Día del Trabajo.

La disposición está dirigida a jubilados, derechohabientes, asegurados y a la población en general, en el marco de la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, que establece la paralización de actividades públicas y privadas durante esta jornada.

“Se comunica a jubilados, derechohabientes, asegurados y la opinión pública en general que la atención en todas nuestras agencias a nivel nacional se suspenderá el día viernes 1 de mayo de 2026”, señala el comunicado institucional.

Asimismo, la entidad precisó que los servicios se reanudarán el lunes 4 de mayo de 2026 en horarios habituales en todas sus oficinas a nivel nacional.

Para consultas y seguimiento de trámites, la Gestora habilitó la línea gratuita 800 10 1610, a través de la cual los usuarios pueden acceder a información oficial.

La institución pidió comprensión a la población y reiteró que la medida responde al cumplimiento del feriado nacional establecido por ley.

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