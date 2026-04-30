Gestora suspende atención este 1 de mayo: cuándo se reanudan los servicios

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que suspenderá la atención en todas sus agencias a nivel nacional este viernes 1 de mayo de 2026, en cumplimiento del feriado por el Día del Trabajo.

La disposición está dirigida a jubilados, derechohabientes, asegurados y a la población en general, en el marco de la normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, que establece la paralización de actividades públicas y privadas durante esta jornada.

“Se comunica a jubilados, derechohabientes, asegurados y la opinión pública en general que la atención en todas nuestras agencias a nivel nacional se suspenderá el día viernes 1 de mayo de 2026”, señala el comunicado institucional.

Asimismo, la entidad precisó que los servicios se reanudarán el lunes 4 de mayo de 2026 en horarios habituales en todas sus oficinas a nivel nacional.

Para consultas y seguimiento de trámites, la Gestora habilitó la línea gratuita 800 10 1610, a través de la cual los usuarios pueden acceder a información oficial.

La institución pidió comprensión a la población y reiteró que la medida responde al cumplimiento del feriado nacional establecido por ley.

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