Trámites sin papeles: así podrás denunciar la burocracia en Bolivia

Desde junio, las instituciones del Órgano Ejecutivo dejarán de exigir fotocopias. El plan apuesta por identidad digital, pagos en línea y menos burocracia.
30/04/2026 13:27
Escuchar esta nota
El Gobierno lanzó el programa de modernización “Tranca Cero”, una iniciativa que busca simplificar los trámites y reducir la burocracia en el Estado. La medida más inmediata: desde el 1 de junio, ya no se exigirán fotocopias en gestiones públicas.
El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien aseguró que el objetivo es avanzar hacia un sistema más ágil, digital y eficiente.
Prohibidas las fotocopias
A partir de junio:
Ninguno de los 14 ministerios
Ni las 101 entidades descentralizadas
podrán pedir fotocopias de:
Cédula de identidad
Certificado de nacimiento
Esto se respalda en la disposición que prohíbe exigir documentos que el propio Estado ya posee.
Un Estado digital
El plan contempla una transformación profunda:
Implementación de identidad digital
Interoperabilidad entre instituciones
Validación de datos en tiempo real
Entidades como el SEGIP avanzarán en la digitalización para que los ciudadanos ya no dependan de documentos físicos.
Pagos en línea y tecnología
El Gobierno firmó acuerdos con:
Entel, que aportará infraestructura tecnológica
Banco Unión, que habilitará una billetera electrónica
Esto permitirá realizar pagos de trámites de forma rápida y segura desde el celular.
“Reporta tu tranca”: cómo denunciar burocracia
Se habilitó la plataforma 👉 https://trancacero.gob.bo/login para que la ciudadanía reporte problemas como:
Requisitos duplicados
Cobros injustificados
Demoras excesivas
Exigencias innecesarias
Las denuncias son analizadas por el Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado.
Protección al denunciante
El programa garantiza:
Confidencialidad de identidad
Prohibición de represalias o retrasos
Si se confirma la “tranca”, se emite una resolución obligatoria para eliminar o simplificar el requisito.
Ranking de instituciones
El sistema incluirá un ranking de simplificación, que medirá qué entidades avanzan más rápido en:
Reducción de trámites
Digitalización
Mejora de servicios
¿Qué es una “tranca”?
Se considera “barrera burocrática” a cualquier requisito o procedimiento que:
Retrase un trámite
Lo encarezca
O lo haga innecesariamente complicado
El programa “Tranca Cero” apunta a cambiar la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el Estado, reduciendo tiempos, costos y obstáculos en los trámites.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55