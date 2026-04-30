Trámites sin papeles: así podrás denunciar la burocracia en Bolivia

El Gobierno lanzó el programa de modernización “Tranca Cero”, una iniciativa que busca simplificar los trámites y reducir la burocracia en el Estado. La medida más inmediata: desde el 1 de junio, ya no se exigirán fotocopias en gestiones públicas.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien aseguró que el objetivo es avanzar hacia un sistema más ágil, digital y eficiente.

Prohibidas las fotocopias

A partir de junio:

Ninguno de los 14 ministerios

Ni las 101 entidades descentralizadas

podrán pedir fotocopias de:

Cédula de identidad

Certificado de nacimiento

Esto se respalda en la disposición que prohíbe exigir documentos que el propio Estado ya posee.

Un Estado digital

El plan contempla una transformación profunda:

Implementación de identidad digital

Interoperabilidad entre instituciones

Validación de datos en tiempo real

Entidades como el SEGIP avanzarán en la digitalización para que los ciudadanos ya no dependan de documentos físicos.

Pagos en línea y tecnología

El Gobierno firmó acuerdos con:

Entel, que aportará infraestructura tecnológica

Banco Unión, que habilitará una billetera electrónica

Esto permitirá realizar pagos de trámites de forma rápida y segura desde el celular.

“Reporta tu tranca”: cómo denunciar burocracia

Se habilitó la plataforma 👉 https://trancacero.gob.bo/login para que la ciudadanía reporte problemas como:

Requisitos duplicados

Cobros injustificados

Demoras excesivas

Exigencias innecesarias

Las denuncias son analizadas por el Viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado.

Protección al denunciante

El programa garantiza:

Confidencialidad de identidad

Prohibición de represalias o retrasos

Si se confirma la “tranca”, se emite una resolución obligatoria para eliminar o simplificar el requisito.

Ranking de instituciones

El sistema incluirá un ranking de simplificación, que medirá qué entidades avanzan más rápido en:

Reducción de trámites

Digitalización

Mejora de servicios

¿Qué es una “tranca”?

Se considera “barrera burocrática” a cualquier requisito o procedimiento que:

Retrase un trámite

Lo encarezca

O lo haga innecesariamente complicado

El programa “Tranca Cero” apunta a cambiar la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el Estado, reduciendo tiempos, costos y obstáculos en los trámites.

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