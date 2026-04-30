Caso Elizabeth: acusado cae en Cusco y será trasladado a Bolivia

El principal acusado del feminicidio de Elizabeth S. V., de 29 años, será extraditado desde Perú a Bolivia tras la activación de un sello rojo de Interpol. El sujeto, identificado como Jhonatan Mormontoy Troncoso (32), fue aprehendido en la ciudad de Cusco luego de un operativo coordinado entre autoridades bolivianas y peruanas.

Captura en Cusco tras seguimiento internacional

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que tras conocer que el acusado había salido del país, se activaron mecanismos de coordinación con la Policía Boliviana e Interpol.

Mediante seguimiento informático y telemático, Mormontoy fue ubicado en el sector El Mirador, en Cusco, donde fue plenamente identificado y aprehendido por autoridades peruanas, inicialmente por un caso de hurto agravado. El acusado cuenta con antecedentes por delitos similares en Perú.

Activación de sello rojo y trámite de extradición

Ante el riesgo de que el implicado recupere su libertad en territorio peruano, el Ministerio Público boliviano gestionó de forma urgente la activación del sello rojo de Interpol, el cual fue emitido desde Francia y comunicado oficialmente en cuestión de horas.

Con esta medida, se busca que el acusado permanezca detenido preventivamente con fines de extradición hacia Bolivia, donde enfrenta cargos por feminicidio y sustracción de menores.

Tejerina explicó que, al tratarse de un ciudadano peruano, no corresponde su expulsión, por lo que se inició el proceso formal de extradición activa.

Situación de los menores

Uno de los aspectos más delicados del caso es la situación de los hijos de la víctima. Dos menores, una niña de 11 años y un bebé de 18 meses, fueron llevados a Perú por el acusado durante su huida y actualmente están bajo el cuidado de su bisabuela en Cusco.

El Ministerio Público anunció que iniciará los trámites administrativos para su repatriación, con el fin de garantizar su protección y seguridad jurídica en Bolivia.

En tanto, otros cuatro hijos de la víctima permanecen en una casa de acogida en Cochabamba.

Investigación alcanza al entorno del acusado

Las pesquisas también derivaron en la aprehensión de dos familiares del presunto feminicida en Cochabamba. Uno de ellos fue liberado, mientras que el otro continúa detenido y será sometido a audiencia cautelar por presunta complicidad y encubrimiento.

Repatriación del cuerpo y pedido de justicia

Familiares de Elizabeth realizaron trámites en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para retirar el cuerpo, que será trasladado a Perú para su sepultura.

Organizaciones como el colectivo Mujeres de Fuego exigieron celeridad en el proceso de extradición y la aplicación de la pena máxima contra el acusado, subrayando que el crimen ocurrió en Cochabamba y debe ser juzgado en Bolivia.

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