“Para tranquilidad de los vecinos”: movilizan maquinaria para contener posible inundación en Puerto Pailas

El nivel del agua y la corriente aumentaron rápidamente durante la mañana, mientras pobladores y autoridades locales se mantienen en estado de emergencia para evitar inundaciones.
28/10/2025 13:43
Escuchar esta nota
La intensa lluvia que cayó durante la madrugada en el departamento de Santa Cruz provocó el desborde del río Cotoca, generando alarma en la comunidad de Puerto Pailas. Cerca de las 6 de la mañana, la fuerza del agua rompió un dique de contención, desviando su cauce y poniendo en riesgo a los barrios ubicados sobre la carretera de ingreso a la localidad.
El nivel del agua y la corriente aumentaron rápidamente durante la mañana, mientras pobladores y autoridades locales se mantienen en estado de emergencia para evitar inundaciones.
Sobre el riesgo directo a las viviendas, Loayza aseguró:
Sin embargo, pidió comprensión a la población: “Ojalá el tiempo nos ayude para que las maquinarias puedan trabajar cuanto antes. El dique ha rebasado por el volumen de las aguas y nuestra prioridad es dar solución a este problema”.
Las autoridades trabajan en coordinación con el municipio de Cotoca y esperan que la llegada de maquinaria especializada permita controlar la situación y proteger a los vecinos afectados por la creciente del río.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55