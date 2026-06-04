Senado reanuda tratamiento del reglamento de estados de excepción tras cuarto intermedio

Tras un cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este jueves el tratamiento de los proyectos de ley vinculados a la reglamentación de los estados de excepción, en medio de una jornada legislativa marcada por la expectativa política y la crisis social que atraviesa el país.

La sesión había ingresado en pausa luego de que el proyecto fuera remitido a la Comisión de Constitución, instancia encargada de revisar las observaciones técnicas y elaborar el informe correspondiente para su posterior consideración en el pleno.

Hasta esta comisión llegaron los ministros de Gobierno, Defensa y de la Presidencia, quienes explicaron los alcances de la propuesta enviada por el Ejecutivo y respondieron las consultas de los legisladores.

Con el quórum reglamentario, el Senado instaló oficialmente su 127.ª sesión ordinaria bajo modalidad virtual e híbrida, debido a las dificultades de traslado ocasionadas por los bloqueos que afectan al departamento de La Paz.

Para garantizar el desarrollo de la sesión, la Directiva habilitó un ambiente alterno al hemiciclo principal, desde donde los senadores participan de manera presencial y remota.

El debate legislativo se concentra en tres proyectos de ley relacionados con el régimen de excepción, normativa que busca establecer un marco legal para la aplicación de esta medida constitucional en situaciones de crisis.

La convocatoria fue emitida por el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara el envío de una propuesta para reglamentar los estados de excepción.

Aunque el orden del día contempla la lectura de correspondencia, asuntos en mesa e informes de comisiones, la atención pública y política está centrada en el tratamiento de esta norma, considerada clave en medio de la coyuntura nacional.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por bloqueos de carreteras, problemas de abastecimiento, afectación al transporte y presión de distintos sectores que exigen respuestas institucionales para restablecer la transitabilidad.

Una vez concluido el informe de la Comisión de Constitución, el pleno del Senado deberá definir si procede con el tratamiento y eventual votación de la norma.

La expectativa ahora está puesta en el resultado del debate legislativo y en la posibilidad de que el proyecto avance hacia la Cámara de Diputados para continuar su trámite constitucional.

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