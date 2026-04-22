Padre de cuatro hijos muere en conflicto por tierras en Quillacollo; familia exige justicia

Familiares de Víctor Mariscal Llanos exigen justicia tras su fallecimiento por un impacto de bala durante un conflicto de tierras en el sector de Apote, en el municipio de Quillacollo. La víctima, de 35 años, era albañil y padre de cuatro niños.

Sus allegados lo describieron como una persona trabajadora y sin antecedentes delictivos. “Ayudaba a vender cuando no había trabajo de albañil, no era nada malo, ni siquiera tomaba. Queremos justicia”, expresó un familiar, quien además lamentó que los hijos del fallecido quedaron en la orfandad.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre recibió un disparo en la región abdominal durante el enfrentamiento por la disputa de predios. Fue trasladado de emergencia al Hospital Viedma, donde perdió la vida horas después.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público llevan adelante las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el autor del disparo. “Se está trabajando para establecer la verdad histórica de lo ocurrido y determinar responsabilidades”, señaló.

El caso se enmarca en un operativo policial que dejó 35 personas aprehendidas tras los enfrentamientos por tierras en Apote. Durante la intervención, la Policía encontró machetes, armas blancas, petardos, granadas de gas y marihuana en poder de los movilizados.

Las autoridades buscan individualizar la participación de los implicados, mientras la familia de la víctima aguarda que el hecho no quede impune.



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